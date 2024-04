Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,60 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 37,60 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 37,43 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,55 GBP. Bisher wurden heute 633.192 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,23 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,11 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 41,99 GBP.

Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,72 EUR je Aktie.

