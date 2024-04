Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 37,57 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 37,57 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 37,43 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,55 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 130.547 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 16,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Umsatzseitig standen 15.242,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

