Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 47,54 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 47,54 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 47,57 GBP. Bei 47,29 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.365 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,89 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP am 18.04.2024. Mit Abgaben von 21,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,64 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

