Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 42,64 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 42,64 GBP ab. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,56 GBP nach. Bei 42,64 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 308.442 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2023 auf bis zu 43,66 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 2,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,12 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,80 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Unilever-Aktie.

