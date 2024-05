Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 42,66 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 42,66 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 42,53 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,64 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 731.823 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2023 markierte das Papier bei 43,66 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 13,72 Prozent sinken.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,12 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

