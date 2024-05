Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 42,59 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 42,59 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,56 GBP ab. Bei 42,64 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 56.191 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,66 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,12 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,80 Mrd. EUR, gegenüber 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

