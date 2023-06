Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Unilever 47,26 EUR

0,12% Charts

News

Analysen

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,72 GBP. Bei 40,28 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.105.672 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 35,32 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 14,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 43,04 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 27.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.611,00 EUR im Vergleich zu 13.121,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Unilever am 25.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Unilever-Aktie leichter: Unilever-CFO nimmt Ende Mai 2024 seinen Hut

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com