Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel kam die Unilever-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,49 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 40,49 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 40,61 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 40,38 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,47 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308.241 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,98 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,42 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 24.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

