Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag in Grün

So bewegt sich Unilever

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,41 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie konnte um 09:00 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,41 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 39,38 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,38 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 54.644 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 12,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,17 GBP. Dieser Wert wurde am 27.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,16 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,39 GBP.

Am 25.07.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 13.782,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge