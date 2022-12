Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,40 EUR. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,61 EUR aus. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 47,40 EUR ein. Bei 47,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 8.741 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 49,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 3,38 Prozent Luft nach oben. Bei 39,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 20,30 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,06 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.800,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.451,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2022 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

