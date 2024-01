Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 37,74 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 37,74 GBP ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 37,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 37,90 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 44.385 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 15,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,79 GBP aus.

Am 26.10.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

