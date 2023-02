Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Unilever-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:21:46 Uhr um 1,2 Prozent auf 47,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 47,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,04 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 235 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,34 Prozent. Bei 39,49 EUR fiel das Papier am 11.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 41,45 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 09.02.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.800,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.453,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Unilever.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Unilever-Aktie sinkt: Unilever will wohl US-Eiscreme-Marken kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com