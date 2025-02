Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 43,75 GBP abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,75 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 43,53 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,57 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 702.658 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,06 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

