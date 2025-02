Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,78 GBP ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,78 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 43,53 GBP. Bei 43,57 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.421.889 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,80 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

