Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 45,67 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,67 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 45,73 GBP. Bei 45,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 395.144 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 9,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,92 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,22 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

