Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 45,36 GBP.

Mit einem Wert von 45,36 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 45,36 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,15 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 65.424 Stück.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 17,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,92 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,67 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester