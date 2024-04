Aktie im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Nachmittag an

17.04.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 37,65 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 37,65 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 37,76 GBP. Bei 37,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.029.710 Unilever-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 2,26 Prozent sinken. Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie. Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Unilever-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt nachmittags Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittag

