Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 43,20 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,20 GBP nach oben. Bei 43,20 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,91 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.351.385 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,33 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 17,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,12 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,74 EUR fest.

