Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 42,93 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,93 GBP. Bei 43,05 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 42,91 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 73.984 Unilever-Aktien.

Bei 43,33 GBP markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Abschläge von 14,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 EUR, nach 1,71 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,12 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,74 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge