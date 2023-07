Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,12 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 40,12 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,31 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,02 GBP. Zuletzt wurden via London 159.321 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,33 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,04 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 27.04.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.611,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.121,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

