Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 45,49 GBP.
Das Papier von Unilever konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 45,49 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 45,68 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,41 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 559.308 Unilever-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 50,02 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,23 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,49 GBP angegeben.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.
In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
