Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,49 GBP. Bei 39,52 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,45 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.229 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,54 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2022 (38,17 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,39 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 14.750,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,63 EUR im Jahr 2023 aus.

