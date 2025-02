Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 43,35 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 43,35 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 43,11 GBP. Bei 43,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.081.100 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 13,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 13,96 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind

Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt im Minus