Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Vormittag an

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 37,61 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 37,61 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 37,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 37,54 GBP. Bisher wurden via London 63.341 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,20 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 2,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,99 GBP.

Unilever gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.242,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

