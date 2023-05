Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Unilever 49,40 EUR

-0,22% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,90 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,86 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,90 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.643 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 4,50 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,08 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 20,57 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,31 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 27.04.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent auf 14.611,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.121,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie legt zu: Umsatz von Unilever wächst stärker als erwartet

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com