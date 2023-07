Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,11 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,11 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 39,97 GBP. Bei 39,99 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 473.774 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 37,98 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 43,17 GBP.

Am 27.04.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.611,00 EUR im Vergleich zu 13.121,00 EUR im Vorjahresquartal.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

