Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Montagnachmittag an Boden

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 44,89 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 44,89 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,76 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 500.648 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 4,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,63 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

