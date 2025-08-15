Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 44,83 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 44,83 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 44,86 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 44,75 GBP. Bei 44,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.071 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Mit einem Zuwachs von 12,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 3,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,63 GBP an.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

