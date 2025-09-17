Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 45,54 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 45,54 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,32 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,59 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 236.708 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 8,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 5,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,49 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

