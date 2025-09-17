Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 45,51 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,51 GBP ab. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,51 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,59 GBP. Bisher wurden via London 35.848 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,49 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,49 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

