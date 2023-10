Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 39,90 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,90 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 39,98 GBP. Bei 39,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 849.053 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 12,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2022 (38,17 GBP). Mit einem Kursverlust von 4,35 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,39 GBP.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.782,00 EUR eingefahren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Unilever.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

