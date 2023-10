Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Mittwochvormittag ab

So entwickelt sich Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 39,69 GBP.

Um 09:06 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,69 GBP ab. Die Unilever-Aktie sank bis auf 39,61 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,86 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 38.662 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2022 auf bis zu 38,17 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,39 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 25.07.2023. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

