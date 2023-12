Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 37,43 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 37,43 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 37,27 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,48 GBP. Zuletzt wechselten via London 292.380 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 16,51 Prozent niedriger. Am 01.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 GBP.

Am 26.10.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

