Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 37,48 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 37,48 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 37,27 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,48 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 605.402 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Abschläge von 0,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 GBP.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

