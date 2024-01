Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 37,12 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 37,12 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 37,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 37,28 GBP. Zuletzt wurden via London 1.111.917 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 17,19 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,83 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 0,80 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,79 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 26.10.2023. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

