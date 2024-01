Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 36,98 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 36,98 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,83 GBP nach. Mit einem Wert von 37,28 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.856.867 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 36,83 GBP fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,79 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagnachmittag

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge