Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,42 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 40,42 GBP. Bei 40,43 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,20 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 151.189 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 8,93 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,99 GBP.

Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.242,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,74 EUR fest.

