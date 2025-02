Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 43,73 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 43,73 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 43,76 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,47 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 701.586 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 17,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

