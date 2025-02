Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Unilever konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 43,51 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 43,76 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 43,47 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.578.546 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 16,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

