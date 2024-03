Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,1 Prozent auf 39,28 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 39,28 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 40,39 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,80 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.880.789 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 6,30 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,99 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 08.02.2024. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

