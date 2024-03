Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag stark gefragt

Unilever im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 40,28 GBP nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 5,7 Prozent auf 40,28 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 40,39 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,80 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 430.768 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,30 Prozent. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Mit einem Umsatz von 15.242,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,53 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 schließt im Plus

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags fester

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter