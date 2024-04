Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag stärker

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 38,03 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 38,03 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,07 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,63 GBP. Zuletzt wechselten via London 732.014 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 17,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,99 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.242,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent verringert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittag