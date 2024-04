Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,82 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,82 GBP zu. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 38,28 GBP zu. Bei 37,63 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.799.198 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 15,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Abschläge von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 41,99 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 15.242,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittag