Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,82 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 37,82 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,84 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 37,63 GBP. Zuletzt wurden via London 84.550 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 18,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 2,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.242,00 EUR – eine Minderung von 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

