Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 40,82 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,92 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,41 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 443.084 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,82 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,17 GBP.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.611,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.121,00 EUR eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

