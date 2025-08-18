Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,30 GBP.

Um 11:47 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,30 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,31 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,22 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 167.879 Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 4,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,63 GBP an.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

