Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 39,91 GBP.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,91 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,96 GBP an. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 39,49 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,71 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.559 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,17 GBP. Dieser Wert wurde am 27.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,39 GBP.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

