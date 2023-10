Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Aufwind

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 39,98 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,98 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,05 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,71 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.052.579 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,17 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 4,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,39 GBP angegeben.

Unilever veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.750,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.782,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

