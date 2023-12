Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag kaum bewegt

So bewegt sich Unilever

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 37,64 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 37,64 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 37,83 GBP zu. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 37,62 GBP. Bei 37,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274.109 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,10 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 42,00 GBP angegeben.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

