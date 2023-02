Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,55 EUR. Die Unilever-Aktie legte bis auf 47,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,55 EUR aus. Mit einem Wert von 47,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.273 Stück gehandelt.

Am 07.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 3,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 20,67 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,45 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 09.02.2023. Der Umsatz lag bei 15.800,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.453,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

